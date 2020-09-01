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Aktüel Samsun'daki 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Samsun'daki 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 00:34:13 -
Samsun'daki 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan H.Ç, K.Ç. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ç. ve M.Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Cengiz Üner ve İhsan Ç. ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

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