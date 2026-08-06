Samsun’da zehir tacirlerine geçit yok! 8 kişi paketlendi
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Samsun'da polis ekiplerinin İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakayı ele verdi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde çalışma gerçekleştirildi. 8 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 366 adet sentetik hap, 9,16 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ile 80 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.