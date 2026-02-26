  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Teslim olmayacağız" diyen Arakçi: Savaşa da hazırız barışa da Ak Partili isimden Tarihi Uyarı: Silahlı Gücün Varsa Liderin Rahat Konuşur! “Fenomen İlahi” Kültürel Uyanışın İşareti mi? MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek! Karabağ’ın kanayan yarası: Hocalı katliamı 34 yıldır unutulmadı Filistinli kadınlar ramazanı Siyonizmin zindanlarında geçiriyor! PKK elebaşı için beklenen mesaj saati belli oldu! İmralı’dan "İkinci Aşama" talimatı geliyor CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı! Vance'tan İran'a nükleer ayarı! "Diplomasi istiyoruz ama masada her seçenek var!"
Yerel Samsun’da zehir tacirlerine geçit yok! 7 kişi paketlendi
Yerel

Samsun’da zehir tacirlerine geçit yok! 7 kişi paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Samsun’da zehir tacirlerine geçit yok! 7 kişi paketlendi

Samsun’da narkotik ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde belirlenen adres, araç ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Operasyonlarda 3 bin 146 adet sentetik ecza hap, 90 gram sentetik ecza tozu, 63 gram metamfetamin, 64,26 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Zehir tacirlerine Eskişehir'de dev darbe! Milyonlarca kaçak makaron ve tütün ele geçirildi!
Zehir tacirlerine Eskişehir'de dev darbe! Milyonlarca kaçak makaron ve tütün ele geçirildi!

Yerel

Zehir tacirlerine Eskişehir'de dev darbe! Milyonlarca kaçak makaron ve tütün ele geçirildi!

Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!
Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!

Gündem

Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!

Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!
Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!

Yerel

Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!

Uyuşturucu tacirleri her yolu deniyor Zehiri kahveye emdirmişler
Uyuşturucu tacirleri her yolu deniyor Zehiri kahveye emdirmişler

Gündem

Uyuşturucu tacirleri her yolu deniyor Zehiri kahveye emdirmişler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23