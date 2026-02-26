Samsun’da zehir tacirlerine geçit yok! 7 kişi paketlendi
Samsun’da narkotik ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde belirlenen adres, araç ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Operasyonlarda 3 bin 146 adet sentetik ecza hap, 90 gram sentetik ecza tozu, 63 gram metamfetamin, 64,26 gram sentetik kannabinoid, 6 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ile birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
