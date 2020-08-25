  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Aktüel

Samsun'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:11:42 -
Samsun'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durağan-Vezirköprü kara yolu Yağınözü mevkisinde, Sinop'un Durağan ilçesi yönüne giden Necip Öztürk'ün kullandığı 34 GB 3392 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Dursun Yolcu (37) idaresindeki 55 PN 877 plakalı minibüs çarpıştı.

Devrilen minibüsteki yolculardan Naciye Köseli olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan yolcular Hikmet Köseli (64), Hanife (68) ve Hasan Özdemir (66), Ümmühan (65) ve Osman Arslan (65) ile minibüs sürücüsü sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Osman Arslan, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Naciye Köseli'nin cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı
Ekonomi

Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı

İndirimli satış uygulamaları ve sipariş iptalleriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranan firmalara son bir yılda yaklaşık 1.2 milyon ..
İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’
Gündem

İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’

CHP’ye yakın olan Ayşenur Arslan, FOX TV’den ayrılan algı uzmanı Fatih Portakal’ın kararına yıkıldı. Arslan istifayı, ‘bir kale daha düştü’ ..
Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!
Siyaset

Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!

Tecavüz skandalı ortaya çıkan eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğ..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı