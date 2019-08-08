Samsun'da yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti Bayılarak bilinci kapanan yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana geldi. Bayılıp bilinci kapanan Yusuf E., Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan Yusu E., 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adam Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

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