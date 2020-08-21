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Aktüel Samsun'da yakalanan 173 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi
Aktüel

Samsun'da yakalanan 173 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 01:43:04 -
Samsun'da yakalanan 173 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın dorsesinde yakalanan 173 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Spor Salonu'nda misafir edilen Afgan ve Pakistan uyruklu 173 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen düzensiz göçmenler, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye doğru yola çıktı.

Kentin girişindeki polis uygulama noktasında, 18 Ağustos'ta 14 BD 759 plakalı tırı durduran polisler, yaptıkları kontrolde tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu belirlemiş, göçmenlerin sıcak hava ve susuzluk nedeniyle brandaları yırttıkları görülmüştü. Gözaltına alınan tır sürücüsü ise tutuklanmıştı.


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