Samsun’da vatandaşlar tarafından bulunan ebabil kuşu doğaya salındı
Samsun’da vatandaşlar tarafından bulunan ebabil kuşu veterinere götürüldükten sonra doğaya salındı.
Samsun’da vatandaşlar tarafından bulunan ebabil kuşu veterinere götürüldükten sonra doğaya salındı.
Samsun’da İbrahim Türkmen ve Himmet Türkmen kardeşler İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Parkı’nda yerde ebabil kuşu buldular. Kuş ile yakından ilgilenen kardeşler veterinere götürüp daha sonra da bir binanın 10. katından doğaya saldılar.