Samsun'da üzerine demir kapı devrilen öğrenci yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde okulun demir kapısı üzerine devrilen öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin B'nin kullandığı okul servisi, öğrenci getirdiği özel okulun demir kapısına çarptı. Çarpmanın etkisi ile raydan çıkan demir kapı, okula girmeye çalışan 11 yaşındaki Hasan Efe K. adlı öğrencinin üzerine devrildi. Kazada başından yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







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