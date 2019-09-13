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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 7 zanlı daha adliyede

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi daha adliyeye sevk edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 09:25
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 7 zanlı daha adliyede

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi daha adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün öce Samsun merkez ve Bafra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aralamalarda 77,05 gram bonzai, 253 ekstasy hap, 335,81 esrar, 5 adet sentetik ecza, 0,34 skunk maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca mermisi, 1 tüfek ve 15 adet dolu fişek kartuşu ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 7 şahıs dün sabah Bafra Adliyesine sevk edilirken, 1 kişi savcıya ifade verip serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Polisteki sorguları tamamlanan 7 şahıs da bu sabah Bafra Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:25
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