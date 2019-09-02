Samsun’da uyuşturucu satışı yapan kişi enselendi! Samsun'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen A.Y.'nin, gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen A.Y.'nin, gözaltı sırasında üstünden uyuşturucu madde çıktı. Zanlı adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen A.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde birçok madde ele geçirildi Evde yapılan aramada, 375 adet extacy hap, 84 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu etkisi olan ilaç ve paketler halinde toplamda 20 gram skunk maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edildi A.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan A.Y., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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