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Samsun’da uyuşturucu satışı yapan kişi enselendi!

Samsun'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen A.Y.'nin, gözaltına alındı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:54
Samsun’da uyuşturucu satışı yapan kişi enselendi!

Samsun'da uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen A.Y.'nin, gözaltı sırasında üstünden uyuşturucu madde çıktı. Zanlı adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen A.Y.'nin evine operasyon düzenledi.

Evde birçok madde ele geçirildi

Evde yapılan aramada, 375 adet extacy hap, 84 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu etkisi olan ilaç ve paketler halinde toplamda 20 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildi

A.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan A.Y., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

 

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:54
  1. Samsun
  2. uyuşturucu madde
  3. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
  4. uyuşturucu ticareti
  5. Samsun Adliyesi

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