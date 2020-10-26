Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum'da sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Atakum Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı belirlenen M. A.K'nin evinde yapılan aramada 568 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde ise uyuşturucu sattığı tespit edilen C.K, 49,70 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.