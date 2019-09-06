Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.06 Eylül 2019 Cuma 15:28
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'danuyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir otomobili takibe alan ekipler, Canik ilçesi Yılanlıdere mevkisinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada 462 kapsül sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Araçta bulunan Caner ve kardeşi Adem D. ile Oğuzhan K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeyesevk edilen zanlılardan Caner D, çıkarıldığı hakimlikçe uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı..
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