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Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 188 kök kenevir ve 335 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:59:00 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 188 kök kenevir ve 335 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Çarşamba ilçesi Dikbıyık bölgesi Güzpınar Mahallesi'nde 51 yaşındaki M.A. isimli şahsa ait fındıklık içerisinden toplam 188 kök kenevir bitkisi ve sökülerek kurumaya bırakılmış vaziyette 335 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.A, gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin ardından M.A.’nın Çarşamba Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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