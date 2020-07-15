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Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:43:35 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ayvacık, İlkadım ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 3 ilçede belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Narkotik dedektör köpeği "Bone" ve "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 162 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.



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