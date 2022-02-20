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Yerel Samsun'da tüfekli saldırı
Yerel

Samsun'da tüfekli saldırı

Samsun'da yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 04:16:00 - 2022-02-20 04:36:00
Samsun'da tüfekli saldırı

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte aracında gezen Tahsin K. ve Tanju K. ile B.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda B.Ö., aracında bulunan tüfeği ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar Tahsin K.'nın sağ ve sol bacağına, Tanju K.'nın ise vücudunun tamamına isabet etti. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Tanju K. ve Tahsin K. ambulans ile Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Silahlı saldırgan yakalandı

Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan silahlı saldırganı arama çalışmalarına başladı. Saldırgan B.Ö. aracıyla Samsun'a giderken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarını tamamlayan polis, bölgede çok sayıda fişek kovanı ve boş silah şarjörü buldu.

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