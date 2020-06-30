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Aktüel

Samsun'da traktör devrildi: 3 yaralı

Havza ilçesindeki kazada yaralananlardan durumu ağır olan bir çocuk, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:52:44 -
Samsun'da traktör devrildi: 3 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Ertural (32) idaresindeki 59 PA 151 plakalı traktör, Ekinpınar Mahallesi kırsalında devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan oğlu Yunus Emre ve yeğeni Batuhan Ertural (12) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Batuhan Ertural ambulans helikopter, Özkan Ertural ise kara yoluyla Samsun'daki hastanelere sevk edildi.


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