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Aktüel Samsun'da trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Samsun'da trafik kazası: Yaralılar var

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 22:28:00 -
Samsun'da trafik kazası: Yaralılar var

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Toygar K.’nin kullandığı 55 ZC 222 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken şerit değiştirdiği iddia edilen Hüseyin S. (71) idaresindeki 34 HK 0975 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Aracın çarptığı bariyerler karşı yola savrulurken, kazayı gören vatandaşların 112'ye yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Hüseyin S. ile araçta bulunan Sevgi T. ve Mustafa İlbey T. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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