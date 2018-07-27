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Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:10
Samsun'da tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

Yıldız A. (22) İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'ndeki evin teras katında arkadaşı Gökhan K. (25) ile alkol aldığı sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan K, Yıldız A'yı darbetti. Bu sırada Yıldız A. da arkadaşını sırtından bıçakla yaraladı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan K, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanan Yıldız A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:10
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