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Samsun’da tabancayla 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da kız meselesi iddiasıyla 2 kişiyi sokak ortasında tabancayla vurarak yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:51
Samsun’da tabancayla 2 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da kız meselesi iddiasıyla 2 kişiyi sokak ortasında tabancayla vurarak yaralayan şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı’nda dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden meydana gelen husumetten dolayı silahlı saldırıya uğrayan F.D.(24) ve S.A.(23) bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenleyen T.S. (24) ise olay yerinden geçmekte olan polis ekibi tarafından kaçamadan suçta kullandığı 9 mm çaplı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edilen T.S., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:51
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