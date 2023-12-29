Samsun'da soruşturma dosyaları geçen yıla oranla yüzde 10 arttı

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük adliyesine sahip Samsun Adliyesi'nde 58 Cumhuriyet savcısı, 1 adalet komisyonu başkanı ve 76 hakim hizmet veriyor. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, dosya, otopsi ve ölü muayene sayıları hakkında bilgi verdi.

Kentte çok güçlü bir adli personel yapısı ile hizmet verdiklerinin altını çizen Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, “Samsun Adliyesi Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en donanımlı adliyesidir. Adliyemizde 1 Cumhuriyet başsavcısı, 4 başsavcı vekili, 58 Cumhuriyet savcısı, 1 adalet komisyonu başkanı ve 76 hakim büyük bir özveri ile görev yapmaktadır. Ayrıca adliyemizde 889 adli personel görev yapmakta olup, 54 hakim, savcı adayımız staj yapmaktadır” dedi.

“Soruşturma dosyalarımız geçen yıla nazaran yüzde 10 oranında artış göstermiştir”

Soruşturma dosya sayısında geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış yaşandığına değinen Başsavcı Kılıç, “27 Aralık 2023 tarihi itibariyle soruşturma dosya sayımız 57 bin 500 olup, 2 bin 765 ihbar dosyamız bulunmaktadır. Soruşturma dosyalarımız geçen yıla nazaran yüzde 10 oranında artış göstermiştir. Adli tıp şube müdürlüğümüz bu yıl içerisinde toplam 646 ölü muayene ve otopsi işlemi gerçekleştirmiştir. 2023 yılı içerisinde 5 bin 465 adet adli rapor tanzim edildi. Ölü muayene ve otopsi işlemleri bakanlığımızın talimatı doğrultusunda ivedilikle yapılmaktadır. Gerektiğinde gece de yapılmaktadır. Nadiren ve zaruret halinde cenaze otopsi işlemi için adli tıp grup başkanlığına veya adli tıp kurumu başkanlığına gönderilmektedir. Otopsi sırasında cenazeden alınan organ parçaları ile kan ve idrar gibi bazı biyolojik örnekler üzerinde tetkik yapılması için nadiren Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na talimat göndermekteyiz. Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı faaliyete geçtiğinde diğer adli tıplara talimat yazma ve cenaze gönderme işlemine gerek kalmayacaktır. Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı sadece Samsun'a değil, bölgeye hizmet edecektir. Böylece soruşturmalarımız hızlanacak, yargılamalar da kısa sürecektir. Zira adli tıp, adalet hizmetinde cumhuriyet savcısının el feneri ve soruşturma dosyalarının da aydınlatıcısıdır” diye konuştu.

Türkiye genelindeki adli tıp rakamları

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek de ülke genelindeki çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Adli Tıp Kurumumuz aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Bugüne kadar 550 adli tıp asistanına uzmanlık eğitimi verdik. Hakim ve savcılarımıza, tıp, hukuk ve otopsi teknisyenliği bölümü öğrencilerine adli tıp ile otopsi pratik eğitimi vermeye devam ediyoruz. Atlı Tıp Kurumu olarak 2022 yılında 27 bin otopsi, 25 bin ölü muayenesi, 400 bin adli muayene ve 150 bin DNA incelemesi olarak yaklaşık 750 adli dosyayı inceleyerek mütalaa ve adli rapor düzenledik. 2023'ün ilk 11 ayında toplam 705 bin 741 adli dosya incelemesi yaparak mütalaa ve adli rapor düzenledik” şeklinde konuştu.