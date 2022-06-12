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Yerel Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Yerel

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 09:20:00 -
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, Samsun'un Liman Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, silahı saldırıya uğrayan M.O.sol bacak ve karın boşluğundan, N.B.sol bacak, kasık ve baldırından yaralandı. M.O. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, N.B. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.B. Gazi Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçarken, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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