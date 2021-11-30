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Yerel Samsun’da şiddetli fırtına ağaçları böyle devirdi!
Yerel

Samsun’da şiddetli fırtına ağaçları böyle devirdi!

Samsun’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle şehrin bazı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İlkadım ilçesinde çatı ve tabela uçması sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 17:41:00 -
Samsun’da şiddetli fırtına ağaçları böyle devirdi!

Samsun’da saat 16.30 itibarıyla şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Saatte 80 kilometre hızla esen rüzgara dayanamayan çatılar uçtu, ağaçlar ise kökünden söküldü. Şehrin birçok noktasında çatıların ve tabelaların uçması sonucu çevrede ve araçlarda maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

Tekkeköy ilçesi Kerimbey Tramvay İstasyonu yakınında bir şantiyenin çatısı tramvay hattına uçtu, seferler durduruldu. İlkadım ilçesinde çatı ve tabela uçması sonucu yaralananların olduğu öğrenildi.

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