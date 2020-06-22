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Yerel

Samsun’da sıcaktan bunalan kendini sahile attı

SAMSUN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaş soluğu İlkadım sahilinde aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:30:05 -
Samsun’da sıcaktan bunalan kendini sahile attı

SAMSUN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte vatandaş soluğu İlkadım sahilinde aldı. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar çimlerdeki gölgelerde serinledi.


Sahildeki balıkçılar da normalleşme ile geri dönenler arasındaydı. Oltalarını denize atıp beklemeye koyulan balıkçılar evde oldukları günleri geride bıraktı. Şansı rastgelenler birkaç balık da tutmayı başardı. Gezmek adına sokakta olanların da ilk adresi sahil oldu. Şehrin gürültüsü ve muhtemel virüs yoğunluğundan kaçan vatandaşlar burada attıkları turlarla zaman geçirdi.


Çimlerde yatıp uyuyanlar dahi görülmeye başlandı. Tütün İskelesi de normalleşmeden etkilendi. Sahildeki vatandaşlar buraya gelerek temsili karaya çıkışı inceledi ve fotoğraf çekildiler. Havanın sıcaklığına rağmen maskelerini yanlarından eksik etmeyen vatandaşlar uygulamaya başlanan zorunluluğa burada da uydu.

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