Samsun'da servis ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.04 Temmuz 2019 Perşembe 13:33
İlçedeki bir tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan Adem E. idaresindeki minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yoluİlkadım sapağı mevkisinde, İbrahim U. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs park halindeki başka bir araca ve duvara çarparak durabildi.
Kazada sürücülerden Adem E. ile minibüsteki Elmas D, Meryem Ç,Tuğba K,Havva K, Hacer U. ve Semiha Ç. yaralandı.
Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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