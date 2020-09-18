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Aktüel Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:03:26 -
Samsun'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yunus Kartal'ın kullandığı 55 AEC 469 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Körfez Mahallesi üniversite yol ayırımında sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Atatürk Bulvarı'na savrulan otomobil, yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Bolat, Serdar Can Karagüzel ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kartal ve Karagüzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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