Samsun’da poşet denetimleri başlıyor

Samsun Çevre ve Şehircilik Samsun İl Müdürlüğü poşet denetimlerine başlıyor.

Çevre ve Şehircilik Samsun İl Müdürlüğü çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla uygulamaya başlanan plastik poşetlerin usul ve esaslara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler yapılacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır yaptığı açıklamada, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından; çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre duyarlılığı için farkındalık oluşturulması ve kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla uygulamaya başlanılan plastik poşetlerin satış noktalarında vatandaşlara ücretli olarak verilmesi ve Bakanlığımızın belirlemiş olduğu usul ve esaslara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler yapılacaktır. Satış noktalarının plastik poşetlere yönelik uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüklerimizce denetlenmekle birlikte konusuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak denetimlere de konu edilebilmektedir” dedi.

“Amaç yasaklamak değil, kısıtlamak”

“Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” gereği satış noktaları plastik poşetleri 25 kuruşa satacağını, daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamayacağını hatırlatan Salih Sağır, “30 Haziran’dan itibaren ücrete tabi plastik poşetlerin; barkodlu olarak sunulması zorunludur.Çift kat kalınlığı 40 mikron ve üzerinde olmak zorundadır. İstisnai hükümler hariç (açık gıda hijyeni ve eczanelerde sadece ilaç için kullanılan) çift kat kalınlığı 40 mikron altında olan plastik poşetler ücretli veya ücretsiz olarak verilemez. En az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu kullanılır. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları poşetin tek yüzeyinin (sap hariç) alanının yüzde yirmisini geçemez. İstemesi halinde plastik poşetin her iki yüzünde de belirtilen çerçevede kullanılabilir. Sıfır atık logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılır. Bakanlığımız denetimleri ile birlikte, gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekse de Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim ve incelemelerde; ücrete tabi plastik poşet satışı yaptığı halde bildirim ve beyanda bulunmayanlara, (bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 18.037 Türk Lirası idarî para cezası verilir.) Ücrete tabi plastik poşetleri ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere, (plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 12,37 Türk lirası idari para cezası verilir.) Ücrete tabi plastik poşetleri promosyona ve/veya kampanyaya tabi tutmak sureti ile ücretsiz olarak verdiği tespit edilenlere, bakanlığımızca plastik poşetler ile ilgili belirlenen usul ve esaslara riayet etmediği tespit edilen satış noktaları hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari işlem tesis edilecektir. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması ile amaç yasaklamak değil, kısıtlamaktır. Hedeflerimiz; 2018 yılında 440 adet/kişi olan kullanım değerini, 2019 yılı için 90 adet/kişi, 2025 yılı için 40 adet/kişiye indirgemek ve Avrupa Birliği değerlerine ulaşmaktır” diye konuştu.