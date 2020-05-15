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Samsun'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:53:43 -
Samsun'da otomobilin çarptığı kadın öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir minibüsle seyahat eden aile, Dörtyol mevkisinde yol kenarında durarak mola verdi. Bu sırada aile fertlerinden Huriye K, refüjde bulunan çiçeklerden toplamak istedi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Huriye K'ye, A.E. idaresindeki 37 AG 307 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Huriye K, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Huriye K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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