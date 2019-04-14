Samsun’da otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı Samsun’da bir otomobilin TIR'ın dorsesine arkadan çarpması sonucu, otomobildeki 2 kardeş olay yerinde yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara Karayolu 20. kilometresi Hacıömerli mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dursun Ali Şakşak (29) idaresindeki 55 H 5300 plakalı otomobil, Samsun’dan Kavak istikametine seyir halindeyken aynı istikamete gitmekte olan Mehmet Nuri Efe yönetimindeki 48 FAG 44 çekici, 38 SZ 131 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Ali Şakşak ile yanında bulunan kardeşi Oğuzhan Şakşak (25) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Mikail Doğanay (22) da yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.