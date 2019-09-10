0553 313 94 23

Samsun’da otomobil takla attı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü kazayı yara almadan atlattı.

10 Eylül 2019 Salı 12:32
Samsun’da otomobil takla attı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Derbent mevkisi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Y. idaresindeki 61 BH 072 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak ters döndü. Araç sürücüsü Umut Y., kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeği tescillendi
    1. Çankırı'nın "sarımsaklı et" yemeği..
    2. Diyarbakır demir-çelikte de marka şehir
    3. İstanbullular için Sokak Lezzetleri..
    4. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    5. Aytemiz, Alanyaspor isim sponsorluğunu..
    6. Başkan Pekmezci birim müdürleriyle bir..
    7. Erdemi’de Kadın Danışma Merkezi..
    8. İkinci el araç alımlarında 15 günlük..
    9. Ticaret Bakanı Pekcan, ABD Ticaret..
    10. Bağlar Belediyesi’nden kantin ve..
    11. İklim değişikliği şiddetli hava..
    12. Pekcan-Ross ortak basın açıklaması
    13. Bedensel engelli zehir tacirine 27 yıl..
    14. Ortodoks kiliselerinin bölünme süreci..
    15. Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın..
    16. Fizyomer’den Fizyoterapistler günü..
    17. Karaman’da 10 Eylül Dünya İntiharı..
    18. “Boyun Kadar Kitap Oku” başvuruları..
    19. Yol uygulamasında 20 kilogram..
    20. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"..
    21. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..
    22. Aort anevrizmasında anjiyo tedavisi..
    23. Miniklere özel Okula Dönüş Festivali
    24. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan..
    25. Yüzde 50 hibeli tohum desteği için..
    26. Sosyal Konutlar’da noter huzurunda..
    27. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin..
    28. ÖTO’dan yurt dışı faaliyetleri için..
    29. Nilüfer’de hastane alanı için Başkan..
    30. Sahte bandrollü makaron operasyonu
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!