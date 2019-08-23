Samsun'da otomobil ile forklift çarpıştı: 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile forkliftin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Davut Demir (35) idaresindeki 34 TN 7798 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolundaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mücahit Çağlayan'ın (26) kullandığı forkliftle çarpıştı.

Sürücülerle otomobilde bulunan Nafiye (30), Emir Ahmet (4) ve Ömer Halis Demir (1) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.