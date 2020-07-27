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Aktüel

Samsun'da örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-27 21:56:48 -
Samsun'da örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Burunca Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Bu arada Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangında, yaklaşık 3 hektarlık orman örtüsünün zarar gördüğü belirtildi.

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