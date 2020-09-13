Samsun'da ortaokul öğrencileri organik tarımı öğreniyor

SAMSUN (AA) - Samsun'da ortaokul öğrencileri, okul bahçesine kurulan 200 metrekarelik serada üretim yaparak organik tarımı öğreniyor.

Baruthane Ortaokulu bahçesine öğrencilere iyi tarım uygulaması ve organik tarımı öğretmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 200 metrekarelik sera kuruldu.

Öğrencilerin, öğretmenlerin gözetiminde seraya diktiği sebzeler mahsul vermeye başladı.

Uygulamalı eğitim verilen 8. sınıf öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak seradan ilk sebzelerini toplamaya başladı.

Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli, öğrencilere 21'inci yüzyıl yaşam becerileri kazandırmak gibi bir vizyonla yola çıktıklarını belirterek "Bunun için Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle okulumuzun yanında atıl bulunan alanda modern bir sera planladık ve yapımını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz burada diktikleri fidelerin hangi aşamadan geçtiğini ve nasıl büyüdüğünü görebiliyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise öğrencilere toprakla uğraşmayı erken yaşta öğretmek istediklerini belirterek "Öğrencilerimizin tarım derslerini uygulamalı gerçekleştirmesi için okulun bahçesine sera yaptık. Çocuklarımız yetiştirdikleri ürünlerin ilk mahsulünü aldılar. Bu serada hem öğrencilerimiz toprakla buluşuyor hem de yetiştirdikleri ürünlerin nasıl evrelerden geçtiklerini görüyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan öğrenciler, ilk ürünlerini Başkan Demir'e hediye etti.