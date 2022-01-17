Samsun’da okullar tatil mi? Samsun hangi ilçelerde okullar tatil? Bugün yarın okullar tatil mi, nerede tatil?

Yurdun pek çok bölümünde kar yağışı sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında Samsun’da yer almakta.. Peki, Samsun’da okullar tatil mi? okullar tatil mi?

Samsun'un Asarcık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verildi. Asarcık Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, “İlçemizde aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 17 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaklardır” denildi. Ordu'da kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamında, sahil kesimindeki 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.