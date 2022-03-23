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Eğitim Samsun’da okullar tatil mi? 24 Mart Çarşamba Samsun Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?
Eğitim

Samsun’da okullar tatil mi? 24 Mart Çarşamba Samsun Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Kar yağışı yurdun dört bir yanında etkisini sürüdüyor. Kar yağışı eğitimde aksamalara neden oluyor. Yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Samsun’da da hayatı olmsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde etkili olmakta. Peki Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme’de okullar tatil mi? Samun’da bugün okul tatili var mı? Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme okullar bugün tatil edildi mi? Samsun Valiliğinden açıkla geldi mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-23 07:33:00 - 2022-03-23 07:33:52
Samsun’da okullar tatil mi? 24 Mart Çarşamba Samsun Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?

Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme’de okullar tatil mi? Vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Samsun'da okullar tatil edildi mi?

Samsun'un 4 ilçesinde, bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Öte yandan Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerinde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde, 23 Mart Çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

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