Samsun’da okullar tatil mi? 23 Mart (yarın) Samsun’da hangi ilçelerinde okullar tatil?

Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede ekipler yolları açmaya çalışıyor. İlçe merkezine 29 kilometre mesafede bulunan Uzunkız yayla yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, kapalı olan kırsal mahalle yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent'te de etkili oldu.

Samsun'da okullar tatil mi?

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent'te 22 Mart Salı bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Tatil edilen okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi. Bugün okulların tatil edildi Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent'te okuyan öğrenciler yarın okulların tatil edilip edileyeceğini araştırıyor. Samsun Valiliğinden Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent'te yarın okul tatili konusunda henüz bir açıklaması yok.