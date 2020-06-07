  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı

Samsun’da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:51:43 -
Samsun’da motosikletli Yunus ekipleri asayiş uygulaması yaptı

Samsun’da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde 18.00-19.00 saatleri arasında uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan uygulamada 1 adet pompalı tüfek ve 4 bıçak emle geçirilirken, 2 alkollü sürücü ve 1 ehliyetsiz sürücüye ceza yazıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı