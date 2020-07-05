Samsun'da Mert Irmağı'ndaki kokuyla ilgili teknik çalışma tamamlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da Mert Irmağı'ndaki kokunun önlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince İleri Biyolojik Koku Giderim Ünitesi kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri İlkadım ve Canik ilçeleri arasındaki ırmakta 5 ay süren teknik çalışmayı tamamladı.

Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, kanalizasyon kokusu probleminin çözülmesi talimatı üzerine başlatılan çalışma sonucunda sorunun kaynağı tespit edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Demir, bölgeye kurulacak İleri Biyolojik Koku Giderim Ünitesi ile sorunun çözüme kavuşacağını belirtti.

Öncelikle terfi merkezindeki havuz alanının kapatılacağına işaret eden Demir, "Ardından merkez içindeki boş alana İleri Biyolojik Koku Giderim Ünitesi kurulacak. Koku havuzda toplanıp hapsedilecek. Ardından pis koku çeşitli kimyasal reaksiyonlarla absorbe edilerek elde edilecek temiz hava, gerekli ölçümler sonrası dışarı salınacak." ifadelerini kullandı.

Demir, kenti kanalizasyon kokusundan kurtaracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim arıtma sistemimiz ileri biyolojik arıtma sistemi. Olması gereken iyi bir sistem. Samsun için artı kazanımdır ama terfi istasyonları, bugünkü mevcut yapılaşmalar öngörülerek yapılamamış. Çünkü şehrimizin özellikle üst kotlarındaki yapılarımızdan gelen yağmur ve atık suları doğal enerjileriyle terfi istasyonlarına ulaştırmak mümkün olmalıydı. Atık suları, pompalarla 5 terfi istasyonumuza getiriyoruz. Arıtmanın ardından buradan da pompalarla derin deniz deşarjına gönderiyoruz. Bunlarla ilgili etütlerimiz ve sistem çalışmalarımız hızlı şekilde sürüyor."

Hedeflerinin 4 yıl içinde kentte kanalizasyon ve içme suyu altyapısını tamamlamak olduğunu ifade eden Demir, bu konuda önemli adımlar attıklarını aktardı.