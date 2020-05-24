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Aktüel

Samsun’da korkutan yangın

Samsun’da bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli panik yaşattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:31:52 -
Samsun’da korkutan yangın

Samsun’da bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa süreli panik yaşattı.


Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Söğütlü Sokak üzerinde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Cemal Ü.’ye ait olduğu iddia edilen 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Çıkan yangını bina sakinleri Samsun Büyükşehir itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında binanın çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, can kaybının yaşanmadığı bilgisi öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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