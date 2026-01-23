  • İSTANBUL
Samsun'da korkutan dumanlar! Site Camisi çarşısında yangın paniği
Yerel

Samsun'da korkutan dumanlar! Site Camisi çarşısında yangın paniği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Samsun'da korkutan dumanlar! Site Camisi çarşısında yangın paniği

Samsun’un kalbi İlkadım ilçesinde, Cuma namazı saatinin yaklaşmasıyla oluşan kalabalığın ortasında hareketli dakikalar yaşandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Site Camisi'nin çarşısında cuma namazı öncesi çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden oldu.

Site Camisi'nin çarşısında cuma namazı öncesi ufak çaplı yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, çarşı içerisinde bulunan bir vakfın ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede fark edildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çarşının iç kısmı yoğun dumanla kaplanırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekipler, dumanın tahliyesi için havalandırma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

