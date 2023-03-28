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Gündem Samsun'da korkunç olay
Gündem

Samsun'da korkunç olay

Yeniakit Publisher
2023-03-28 19:47:00 -
Samsun'da korkunç olay

Samsun’da 61 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. İsminin İlyas Bektaş olduğu öğrenilen kişinin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı aktarıldı.

Olay, Samsun’un 19 Mayıs İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan İlyas Bektaş (61) evinin oturma odasında yerde sırt üstü yatar halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Bektaş’ın olay yerinde öldürdüğü tespit edildi. İlyas Bektaş’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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