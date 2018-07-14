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Samsun'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 64. kilometresinde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:17
Samsun'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Eyüp Kütük (24) idaresindeki 34 DZ 1574 plakalı panelvan kamyonet, Havza'dan Kavak istikametine seyir ederken Karadağ mevkisinde yolun sağındaki kavşakta bulunan bordor taşlarına çarpıp sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sağındaki bariyere çarptı. Aracın yan sürgülü kapısının açılması üzerine aracın içinde bulunan 67 yaşındaki Selahattin Derbaş dışarı fırlayıp aracın altında kalarak sürüklenip olay yerinde hayatını kaybetti. 

Yaklaşık 60 metre sürüklenen panelvan kamyonet yolun sağındaki bordur taşlarına çarpıp durabildi. Kazada araç sürücüsü Eyüp Kütük ile aynı araçta bulunan Şerefnur Koca (65), Ayten Derbaş (55), Döndü Kütük (61), Şeyda Çolak (18), Murat Koca (37), İ.Ç.(7), K.N.Y. (2), Perihan Bedir (45) ve G.F. (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Şerefnur Koca isimli yaşlı kadın tedavi altına alındığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:17
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