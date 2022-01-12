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Yerel Samsun'da kocasını öldüren kadına 20 yıl hapis
Yerel

Samsun'da kocasını öldüren kadına 20 yıl hapis

Özel harekat polisi kocasını öldüren kadına 20 yıl hapis

Yeniakit Publisher
2022-01-12 09:13:00 - 2022-01-12 09:18:50
Samsun'da kocasını öldüren kadına 20 yıl hapis

Samsun'da evlerinde özel harekat polisi olan kocasını tabancayla vurarak öldüren 1 çocuk annesi kadın yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda 15 Temmuz akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atlayarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kalarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalan 1 çocuk annesi Yasemin Çitil, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasemin Çitil hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yasemin Çitil yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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