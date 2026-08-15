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Yerel Samsun’da kan donduran olay! Babasını katletti
Yerel

Samsun’da kan donduran olay! Babasını katletti

Yeniakit Publisher
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Samsun’da kan donduran olay! Babasını katletti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan 70 yaşındaki şahıs, tedavi gördüğü hastanede can verdi.

Olay, 13 Ağustos'ta Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi Kalban mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.K, tartıştığı babası 70 yaşındaki Sami K'yı bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Sami K, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edilen Sami K, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Sami K'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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