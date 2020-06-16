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Aktüel

Samsun’da kamyon otomobile çarptı

Samsun’un Terme ilçesinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:23:27 -
Samsun’da kamyon otomobile çarptı

Samsun’un Terme ilçesinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasarlı olarak atlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan M.R. hakimiyetindeki 37 PP 400 plakalı kamyon aynı istikamete gitmekte olan S.A. idaresindeki 34 AJ 1529 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan yolcular kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay sonrası bölgeye polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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