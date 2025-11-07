Samsun’da kalp hastası adam için ambulans helikopter havalandı: Akıllara 90’lardaki skandal geldi

yeniakit.com.tr

Samsun’un Terme ilçesinde kalp ağrısı şikayeti bulunan 73 yaşındaki hasta, Terme Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

Acil servis hekimi Dr. Senem Ülkü Bala tarafından yapılan ilk muayene ve kontrollerin ardından kalp pili takılması ihtiyacı bulunan hasta için ambulans helikopter talep edildi.

Terme Devlet Hastanesinin bahçesine inen ambulans helikopter, hastayı alarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hastaya geçmiş olsun dileğinde bulunularak, "Terme ve çevre ilçelerdeki hastalarımıza daha hızlı hizmet sunulabilmesi imkanını veren ambulans helikopter acil iniş pistine katkılarından dolayı Terme Belediyemize ve hastane yönetimimize teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

DEVLET YOKTU, HALK KENDİ HASTANESİNİ YAPMAYA KALKTI

Terme’de yaşananlar akıllara 1996 yılındaki skandalı getirdi.

Samsun’un Bafra ilçesinde 1996 yılında halk, yetersiz sağlık hizmetlerinden bunalarak kendi elleriyle Bafra Bölge Hastanesi inşaatına başlamıştı. Yaklaşık 300 bin lira toplanarak inşaatın yüzde 85’i tamamlanmış, fakat 2000 yılında proje Sağlık Bakanlığı’na devredildikten sonra bürokratik engeller nedeniyle çalışmalar durdurulmuştu.

Yıllarca ormanlık alanda atıl durumda bekleyen binada duvarlar küflenirken halkın emeği de adeta çürümeye bırakılmıştı. O dönemde sağlık sistemindeki çöküklük, “hastane hayali bile yarım kalan bir şehir” olarak Samsun’un hafızasına kazınmıştı.

25 YILDA DEVASA DEĞİŞİM

Bir zamanlar hastane binası yarım kalan Samsun’da, artık kalp pili taşıyan ambulans helikopterler gökyüzünü arşınlamaya ve zorda kalan vatandaşlara yardım etmeye başladı. 25 yılda yapılan şehir hastaneleri, yaygın aile hekimliği sistemi, helikopter ambulanslar ve dijital sağlık altyapısı, Samsun özelinde, Türkiye’nin sağlıkta geldiği noktayı gözler önüne serdi.