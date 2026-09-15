Samsun'da Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 381 konutluk ilk etabın temeli atıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin İlkadım ilçesinde başlattığı Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etabının temeli, düzenlenen törenle atıldı. İlk etapta 381 konut ile 40 ticari birimden oluşan toplam 421 bağımsız bölüm inşa edilecek.

Konutların toplam inşaat alanı 26 bin 700 metrekare, ticari birimlerin ise bin 165 metrekare olacak. İhale kapsamında projenin 720 takvim günü içinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 79,53 hektarlık alan "riskli alan" ilan edilmişti

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, İlkadım'ın Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 79,53 hektarlık alan "riskli alan" ilan edilmişti. Bölgedeki dönüşüm uygulamaları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün yazısı ve bakanlık makamının olurlarıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilendirildi.

Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy, Kökçüoğlu ve Hastanebaşı Mahalleleri sınırlarındaki muhtelif parselleri kapsayan proje, 5 etap halinde planlandı. Projenin tamamında bin 925 konut ve 179 ticari birim olmak üzere 2 bin 104 bağımsız bölüm hayata geçirilecek. Güvenli ve sağlam yapılaşmanın yanı sıra sosyal donatı alanlarıyla modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek bir planlama hedeflendi.

Uzlaşma oranı 5. etapta yüzde 84,80'de

Süreçte kimseyi yerinden etmeyen, vatandaşlarla gönüllülük esasına dayalı bir uzlaşma anlayışı benimsendi. Vatandaşların dönüşüm süreçlerine ilişkin doğru, güncel ve şeffaf bilgiye kolay ulaşabilmesi amacıyla kurulan Kadıköy Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi'nde bilgilendirme ve uzlaşma görüşmeleri yürütüldü; soru, talep ve başvurular alındı.

1., 2. ve 3. etaplarda görüşmeler tamamlanarak yüzde 100 uzlaşma oranına ulaşıldı. 4. etapta yüzde 99, 5. etapta ise yüzde 84,80 oranında uzlaşma sağlandı. Görüşmeler ilgili etaplarda devam ediyor.

İhale 30 Nisan'da yapıldı, fore kazık imalatları başladı

1. etapta yüzde 100 uzlaşmaya ulaşılmasının ardından, Ulugazi Mahallesi 14 bin 758 ada 1 parseldeki 10 bin 500 metrekarelik arsa için "kat karşılığı inşaat yaptırılması işi" ihalesi 30 Nisan'da yapıldı ve yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Yer tesliminin ardından uygulama projeleri doğrultusunda zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. Alanın "riskli alan" niteliği ve mevcut zemin şartları dikkate alınarak, yapı güvenliği amacıyla fore kazık imalatları başlatıldı. Zemin ve temel imalatları tamamlandığında üstyapı çalışmalarına geçilerek güvenli, sağlam ve modern yaşam alanlarının vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.