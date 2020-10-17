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Aktüel Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:32:46 -
Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, doldurulmuş 51 bin 200 makaron sigara, kaçak 5 bin 625 sigara sarma kağıdı, paketler halinde sahte bandrollü 66 kilogram nargile tütünü, farklı markalarda faturasız 3 bin 462 1180 sigara tabakası ile sigara yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda A.T. ve B.A. gözaltına alındı.


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