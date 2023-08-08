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Yaşam Samsun'da ilginç olay! Önce ceza kesti sonra öptü
Yaşam

Samsun'da ilginç olay! Önce ceza kesti sonra öptü

Yeniakit Publisher
2023-08-08 11:59:00 -
Samsun'da ilginç olay! Önce ceza kesti sonra öptü

Samsun'da bir trafik polisi, motosikletle hız yapan gence önce ceza yazdı ardından da teselli etti.

Samsun’da motosikletiyle hız yapan bir genci durduran trafik polisi önce ceza kesti, sonra genci öperek teselli etti.

Olay 6 Ağustos tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Samsun-Ankara karayolunda seyir halinde olan Fatih Ukde hızlı gitmesi sebebiyle radara yakalandı. 136 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsünü durduran trafik polisi ile sürücü arasında ise gülümseten anlar yaşandı. 4 bin TL ceza yiyen gencin polisi ikna etme çabası yüzleri gülümsetirken, trafik polisi de genci "Senin canını yerim" diyerek öptü. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

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