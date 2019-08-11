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Samsun’da ikinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da ikinci kattan düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:17
Samsun’da ikinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da ikinci kattan düşen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Terme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Güner (40) birlikte kalan arkadaşları H.A. ile G.S.’nin evine gitti. Buradaikinci kattaki evin balkonundan düşen Cengiz Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Ev saibi H.A. ve G.S. ifadelerine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.A. ve G.S. arkadaşları olan Cengiz Güner’in yanlarına geldiğini, alkollü olduğunu, bir ara evde olmadığını fark ettiklerinde evin önünde yerde yatarken gördükleri söylediler. Polis, Cengiz Güner’in balkondan mı düştüğü veya bir başkası tarafından balkondan aşağıya mı atıldığını araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:17
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