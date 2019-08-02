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Samsun'da iki otomobil kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 19:59
Samsun'da iki otomobil kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da, Ayhan D. yönetimindeki otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Tepecik mevkisinde Abdullah Öksüz'ün (77) kullandığı 57 AS 655 plakalı otomobil ile çarpıştı.

1 ölü 1 yaralı

Kazada sürücü Öksüz hayatını kaybetti, aynı araçtaki Hatice Şahin (59) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öksüz'ün cenazesi ise Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 19:59
  1. Samsun
  2. Samsun-Ordu kara yolu Tepecik mevkisi
  3. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. kaza

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